Millionen-Lotterie: Das Jesuskind beglückte Lotto-Spieler in Spanien

Die Gewinner der Jesuskind-Lotterie in Spanien stehen fest. Rund zwei Wochen nach der Weihnachts-Lotterie bescherte auch die Dreikönigs-Ziehung Menschen in verschiedenen Teilen des Landes am Samstag einen Geldregen. Die "Lotería del Niño", die Jesuskind-Lotterie, schüttete insgesamt 770 Millionen Euro aus. Der Hauptgewinn in Gesamthöhe von 110 Millionen Euro entfiel auf die 55 Lose mit der Nummer 94974.

Nach Angaben der spanischen Lottogesellschaft wurde jene Nummer von Verkaufsstellen in fast allen Teilen des Landes ausgegeben. Für jedes dieser Lose gab es zwei Millionen Euro - abzüglich Steuern.