Los Angeles: Bei Geiselnahme in Bus kam es zur Tragödie

Bei einer Geiselnahme in einem Bus im öffentlichen Nahverkehr in Los Angeles ist ein Mann getötet worden. Der Passagier wurde von mehreren Schüssen getroffen und erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch im Onlinedienst X mitteilte. Der mutmaßliche Geiselnehmer wurde festgenommen. Die Geiselnahme war nach einer rund einstündigen Verfolgungsjagd durch die Polizei beendet worden.