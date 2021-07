London: Frau mit "Charlie Hebdo"-T-Shirt mit Messer angegriffen

In London ist eine Frau mit einem "Charlie Hebdo"-T-Shirt mit einem Messer angegriffen worden. Die 39-Jährige sei nach der Attacke mit leichten Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Täter konnte demnach entkommen, das Messer wurde am Tatort sichergestellt. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag in der "Speakers' Corner" des Londoner Hyde Parks, wo traditionell unter freiem Himmel Reden gehalten und Debatten geführt werden.