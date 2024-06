Lincoln-Statue schmilzt in US-Hitzewelle - und wird zum Online-Hit

"Eine Metapher für den Zustand des Landes!" postete eine Userin auf Twitter/X zu dem Bild. "Ein Monument für den Klimawandel", schrieb ein anderer. Andere sahen eher eine Nähe zu der Pose, die die Tänzerin am Filmplakat zu "Flashdance" einnimmt, oder posierten selbst neben der Wachsnachbildung des Monuments des einstigen US-Präsidenten Abraham Lincoln, um ihre eigene Erschöpfung angesichts der Hitzewelle in Washington, D.C., zum Ausdruck zu bringen.

Die hohen Temperaturen hatten nämlich dafür gesorgt, das Monument, das vor einer Schule in der Hauptstadt der USA zum Schmelzen zu bringen. Zuerst kippte der Kopf der Figur nach hinten, schließlich fiel er ganz ab.

"Nicht beabsichtigt"

Wie der Künstler Sandy Williams IV, der die Kopie des berühmten, im tempelartigen "Lincoln Memorial" beheimateten Sitzporträts schuf, gegenüber US-Medien sagte, sei dies nicht beabsichtigt gewesen: zwar seien seine Werke nicht auf Dauerhaftigkeit angelegt, das Schmelzen würde auch einkalkuliert, doch noch nie habe sich eine Skulptur in dieser Art aufgelöst. Der Künstler, der an der Universität Richmond lehrt, sagte in der New York Times, er habe mit einem Material gearbeitet, das Temparaturen bis zu 60 Grad aushalten sollte. So heiß wurde es in den vergangenen Tagen zwar nicht, doch es gab beständig Spitzenwerte.