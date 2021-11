Liebesglück für Malala: Das ist der Ehemann der Nobelpreisträgerin

Asser Malik war, anders als seine nunmehrige Frau, bisher auch in Pakistan weitgehend unbekannt. Internationale Medien berichteten am Mittwoch, dass er laut seinem Lebenslauf bei LinkedIn in leitender Funktion für das pakistanische Cricket-Board tätig sei, dem Landesverband des vor allem in Commonwealth-Ländern beliebten Mannschaftssport. Früher sei Asser selbst Cricket-Spieler gewesen und habe einen Abschluss in Ökonomie und Politikwissenschaft von einer Universität im pakistanischen Lahore.