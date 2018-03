Malala Yousafzai: Eine Ikone kehrt heim

Yousafzai ficht die Kritik nicht an. In Islamabad kündigte sie an, weiter für die Kinder Pakistans einzutreten. Ob sie irgendwann für immer zurückkehren wolle, ließ sie offen.

Allerdings merkte sie schon mehrmals an, dass es ihr Traum sei, in die Politik zu gehen. Als großes Vorbild bezeichnet sie die frühere pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto – die 2007 ermordet wurde.