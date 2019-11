Leichen in Lkw: Vermutlich alle 39 Opfer Vietnamesen

Stoten zufolge stellte die nordirische Polizei am Donnerstag einen Lastwagen sicher, der mit den Brüdern in Verbindung stehen könnte.

In Dublin wurde am Freitag ein 23-Jähriger wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Menschenhandel einem Richter vorgeführt. Der Mann aus einem nordirischen Dorf nahe der Grenzstadt Newry bleibt bis zum 11. November in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die britische Polizei forderte seine Auslieferung.

Lkw-Fahrer in U-Haft

Die Leichen von 31 Männern und acht Frauen waren in der auf den 23. Oktober in einem Industriegebiet östlich von London in einem Lkw-Kühlcontainer entdeckt worden. Die offizielle Todesursache wurde bisher nicht mitgeteilt.

Der aus Nordirland stammende Lkw-Fahrer wurde festgenommen, er befindet sich in Untersuchungshaft. Dem 25-Jährigen werden Totschlag, Verschwörung zum Menschenhandel und Geldwäsche zur Last gelegt.