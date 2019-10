39 Leichen in Lkw: Anklage gegen Fahrer des Lastwagens

Der Lkw-Fahrer war am Mittwoch unmittelbar nach dem Fund der Leichen festgenommen worden war. Am Montag soll er vor Gericht erscheinen. Neben dem Fahrer sind drei weitere Personen im direkten Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Ein fünfter Mann wurde am Samstag in Irland auf der Grundlage eines Haftbefehls wegen einer mutmaßlichen anderen Straftat verhaftet. Die Polizei in Essex habe Interesse bekundet, auch ihn zu befragen, teilte die Polizei in Dublin mit.