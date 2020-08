Leiche lag über 30 Jahre in verlassener Luxusvilla mitten in Paris

Das Anwesen in der Rue Oudinot 12 in Paris liegt in einer noblen Gegend. Wenige Minuten entfernt residiert der französische Premier, einst wohnte der Modedesigner Yves Saint Laurent nebenan.

Nachdem der Gebäudekomplex, der einer niederländischen Firma gehörte, seit den 1980er-Jahren in einem Dornröschenschlaf verharrt hatte und sein Garten zunehmend verwilderte, wurde die Villa im Jänner versteigert - um 35 Millionen Euro, fast das sechsfache des Rufpreises.