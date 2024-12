Leiche halbnackt und teils verbrannt: Deutscher nach Tod seiner Freundin in Italien verhaftet

Nach einem Bericht der Tageszeitung La Repubblica nahm der Verdächtige noch am Wochenende an der Aufstellung einer sogenannten roten Bank zum Gedenken an seine Lebensgefährtin teil.

Mit solchen Bänken wird in Italien versucht, auf die Misshandlung von Frauen aufmerksam zu machen, vor allem auch in Beziehungen. Häufig stehen darauf Telefonnummern mit Stellen, an die sich Frauen in Not wenden können. Die Staatsanwaltschaft will sich am Montag auf einer Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen äußern.