Lehrer verweigert Anerkennung einer Trans-Person

Der irische Mittelschullehrer und evangelikale Christ Enoch Burke weigerte sich, eine Trans-Person in seinem Geschichtsunterricht mit neuem Namen anzusprechen und das genderneutrale Pronomen „they“ zu verwenden. Burke berief sich auf seine religiösen Überzeugungen.

Seither ist der Fall des Mannes in den internationalen Medien. Denn am 5. September wurde Burke vom High Court (Gericht) für schuldig gesprochen, widerrechtlich die Schule betreten zu haben und deshalb für elf Tage in Haft genommen.