Leben im Luxus: Versteck von Mafia-Boss Messina Denaro gefunden

Ermittlungen wurden gegen den Arzt aufgenommen, der den Boss in der Privatklinik "La Maddalena" in Palermo behandelte. Die Wohnung des Arztes und seine Praxis wurde durchsucht. Der Arzt lebt in derselben Gemeinde, in dem das Versteck des Bosses gefunden wurde.

Dem Mafiaboss werden mindestens 50 Morde zur Last gelegt. Den ersten soll der heute 60-Jährige im Alter von 18 Jahren begangen haben.

Nach der Festnahme wurde Messina Denaro in ein Hochsicherheitsgefängnis auf dem italienischen Festland geflogen. Italienische Medien berichteten am Dienstag, dass der Boss in einer Strafanstalt in der Abruzzen-Hauptstadt L'Aquila inhaftiert sei.