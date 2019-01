Lawine donnert in der Schweiz bis in Hotel

Aufgrund der starken Schneefälle und der Lawinengefahr hatten die Bergungsmannschaften die Absuche des Lawinenkegels am Donnerstagabend eingestellt. Bisher liegen der Polizei laut Mitteilung keine Meldungen über vermisste Personen vor.

Suche wird fortgesetzt

Die Polizei will die Suche am Freitag dennoch fortsetzen, sofern es die Lawinensituation und die Wetterbedingungen erlauben würden, hieß es in der Mitteilung. Anschließend würden die Schneeräumung und Fahrzeugbergungen erfolgen. Der genaue Zeitpunkt sei abhängig von der Wetter- und Lawinensituation vor Ort.