"Kinder höchstes Ziel junger Frauen": Wirbel um rechte italienische Senatorin

Das "höchste Ziel" junger Frauen sollte es sein, Kinder zu bekommen: Mit dieser Wortmeldung hat sich eine italienische Senatorin der rechten Regierungspartei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni viel Kritik zugezogen. Lavinia Mennuni, die am Donnerstag in einer Talkshow des TV-Senders La7 an der Seite des Erzbischofs Vincenzo Paglia sprach, sagte, die italienischen und vatikanischen Institutionen müssten junge Menschen ermutigen, früh zu heiraten und Familien zu gründen.

Mutterschaft müsse wieder "cool" werden, so die Parlamentarierin. "Meine Mutter hat mir immer gesagt: 'Du musst immer daran denken, dass du die Möglichkeit hast, alles zu tun, was du willst, aber du darfst nie vergessen, dass dein erstes Bestreben sein muss, selbst Mutter zu werden'", sagte die Senatorin. Es sei eine "wunderbare Mission" für junge Frauen, Kinder auf die Welt zu bringen, "welche die zukünftigen Bürger, die zukünftigen Italiener sein werden", sagte die 47-jährige Mennuni, die selbst drei Kinder hat.

