Lastwagen mit Gas in Frankreich explodiert: 21 Verletzte

Ein mit Gas beladener Lastwagen ist am Freitag in Frankreich in der Nähe der Schweizer Grenze explodiert und hat 21 Menschen verletzt. Außerdem seien ein Dutzend umliegende Häuser beschädigt worden, teilte die Präfektur Haute-Savoie per Twitter mit. Ursache war demnach ein Feuer am Fahrzeug. Dadurch sei der Tank überhitzt und anschließend explodiert.

Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall an einer Kreuzung bei Fillinges schwer verletzt. Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.