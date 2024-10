Chief LOL Officer: Schweizer Firma testet Lach-Detektor in Büro

Das Schweizer Versicherungsunternehmen Baloise lässt in einem Büro die Häufigkeit von lautem Lachen für bessere Arbeitszufriedenheit testen. Wer selten lacht, bekommt per E-Mail eine Aufmunterung zugeschickt, wie ein lustiges Video. Das Gerät, das aussieht wie ein handlicher Lautsprecher, verfügt über ein Mikrofon und misst mit Künstlicher Intelligenz (KI) Töne in der Umgebung, wie die Projektleiterin Alexandra Toscanelli in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen sagte.