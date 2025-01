Argentinischer Medienstar: Das ist die "schönste Kuh der Welt"

Am Ohr stecken Orden in blau-weißen Landesfarben, über dem braunen Fell trägt sie eine kurze Decke in ähnlichem Design. Leonardo Hernandez will seinen Stolz gar nicht verstecken: „Die Nachricht mit der argentinischen Nationalhymne im Hintergrund und der wehenden Flagge in der Luft zu hören, hat Emotionen geweckt. Das war sehr schön“, sagt der Mann, auf dessen Hof „Los Pirulos“ die offiziell schönste Kuh der Welt lebt. Sie trägt den Namen „Lusan Indecisa“. Ihre Heimat: die Herde in Tres Lomas, im Westen der Provinz Buenos Aires.

Der argentinischen Zeitung „La Nacion“ erklärte Hernandez die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs: „Er ist in Kategorien nach Geschlecht und Rasse unterteilt. Weltweit verbreitete Rassen wie Angus und Hereford treten einzeln an, während regional verbreitete Rassen wie Limangus gemeinsam in einer gemeinsamen Kategorie antreten“. Lusan Indecisa konnte in der Kategorie Limangus jegliche Konkurrenz ausstechen. Das Tier ist fünf Jahre alt. Und jetzt ein kleiner Medienstar in Argentinien.