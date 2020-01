Kuba ohne Kochgas: Regierung ruft Bevölkerung zum Sparen auf

Den Kubanern geht das Gas zum Kochen aus - die Regierung hat die Bevölkerung nun zum Sparen aufgerufen. Die Menschen sollten sparsam mit Flüssiggas umgehen, hieß es in der Nacht zum Dienstag in der Zeitung der Kommunistischen Partei, „Granma“. Die meisten Kubaner nutzen subventioniertes Flüssiggas in Gasflaschen zum Kochen - ein Großteil davon wird importiert. Der Bestand reiche derzeit nicht aus, um den Bedarf zu decken, teilte nun der staatliche Erdölkonzern Cupet mit.