8500 kubanische Ärzte verlassen jetzt Brasilien

Kubas Exportschlager Nummer eins ist sein medizinisches Personal. Ärzte und Pfleger werden an 35 Staaten ausgeliehen. Kuba hat 90.000 Ärzte. In Havanna verdient ein Arzt umgerechnet 66 Dollar, in Brasilien sind es rund 3700 Euro im subventionierten Programm von „Mehr Ärzte“. Kuba kassierte davon drei Viertel. Das eine Viertel darf der Arzt im Auslandseinsatz behalten.

Damit die Ärzte im Gastland nicht auf dumme Ideen kommen, dürfen sie ihre Familien nicht mitnehmen, ihre Papiere werden einbehalten. Und dennoch gilt der Auslandseinsatz als Privileg, weil man sich ein bisschen Geld für daheim sparen kann. Ärzte sind nämlich in Kuba schlechter bezahlt als Taxifahrer. Doch der Staat nimmt durch sie nach Angaben des früheren kubanischen Wirtschaftsministers José Luis Rodrigez jedes Jahr 11,5 Milliarden Dollar (2015) ein. Zum Vergleich: Der Tourismus brachte der Karibikinsel nur 2,8 Milliarden Dollar.