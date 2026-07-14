Kroatien erhöht Spritpreise: Das müssen Urlauber jetzt wissen
Die Urlaubszeit hat begonnen, und viele Österreicher zieht es an die kroatische Küste. Wer heuer nach Kroatien fährt, sollte vor der Reise jedoch noch einen Blick auf die Spritpreise werfen. Die kroatische Regierung hat am Montag, dem 13. Juli 2026, die Höchstpreise für Kraftstoffe für die kommenden zwei Wochen festgelegt. Die neuen Höchstpreise gelten vom 14. bis 27. Juli 2026. Tankstellen dürfen in diesem Zeitraum nicht mehr als diese Höchstpreise verlangen.
Nach der neuen Preisregelung kostet Eurosuper 95 (Benzin) 1,54 Euro pro Liter, Dieselkraftstoff 1,59 Euro, Eurodiesel 1,62 Euro pro Liter und Blauer Diesel (Agrardiesel) 1,04 Euro pro Liter. Damit bleibt der Preis für Eurosuper 95 unverändert. Beim Eurodiesel fällt der Anstieg mit acht Cent deutlich aus, auch der Blaue Diesel wird um acht Cent teurer.
- Eurosuper 95: 1,54 Euro pro Liter
- Eurodiesel: 1,62 Euro pro Liter
- Blauer Diesel: 1,04 Euro pro Liter
Wo man in Kroatien günstiger tanken kann
Laut Angaben der kroatischen Regierung wären die Spritpreise ohne ihre Eingriffe noch höher. Durch staatliche Maßnahmen begrenzt sie unter anderem die Margen der Tankstellenbetreiber und senkt bestimmte Steuern, um starke Preisanstiege zu verhindern. Ohne diese Eingriffe würde der Liter Benzin laut Regierungsangaben etwa 1,66 Euro kosten, Diesel rund 1,72 Euro.
Seit dem 9. September 2024 werden die Kraftstoffpreise in Kroatien alle 14 Tage angepasst. Die Regierung habe nach eigenen Angaben aufgrund des Krieges im Nahen Osten beschlossen, die Höchstpreise für Kraftstoffe zu begrenzen. Diese Preisbegrenzung gilt für Benzin, Diesel, Blauen Diesel sowie Flüssiggas in Flaschen und Kanistern.
Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann beim Tanken auf Landstraßen Geld sparen. Laut naftahr zahlt man an Autobahntankstellen höhere Preise. In Kroatien gibt es mehr als 700 Tankstellen. Die Mehrheit befindet sich im Besitz von INA. Außerdem sind Lukoil, Coral (Shell), Adria Oil, Petrol, Tifon und Crodux vertreten.
Änderungen in Slowenien
Auch in Slowenien ändern sich die Preise ab dem 14. Juli. Die Regierung hebt die Preise sowohl für Benzin als auch für Diesel an. Für Eurosuper 95 zahlt man künftig 1,588 Euro pro Liter, also 2,7 Cent mehr als in der Vorwoche. Für Eurosuper 100 werden 1,920 Euro fällig, für Eurodiesel 1,723 Euro pro Liter. Das entspricht einer Erhöhung von 8,3 Cent gegenüber der Vorwoche.
Trotz der Preiserhöhung bleibt das Tanken in Kroatien und Slowenien günstiger als in Österreich. Hierzulande zahlt man für Benzin 1,69 Euro pro Liter und für Diesel 1,73 Euro pro Liter (Stand: 10. Juli 2026).
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