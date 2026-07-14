Kroatien erhöht Spritpreise: Das müssen Urlauber jetzt wissen

Die Urlaubszeit hat begonnen, und viele Österreicher zieht es an die kroatische Küste. Wer heuer nach Kroatien fährt, sollte vor der Reise jedoch noch einen Blick auf die Spritpreise werfen. Die kroatische Regierung hat am Montag, dem 13. Juli 2026, die Höchstpreise für Kraftstoffe für die kommenden zwei Wochen festgelegt. Die neuen Höchstpreise gelten vom 14. bis 27. Juli 2026. Tankstellen dürfen in diesem Zeitraum nicht mehr als diese Höchstpreise verlangen. Nach der neuen Preisregelung kostet Eurosuper 95 (Benzin) 1,54 Euro pro Liter, Dieselkraftstoff 1,59 Euro, Eurodiesel 1,62 Euro pro Liter und Blauer Diesel (Agrardiesel) 1,04 Euro pro Liter. Damit bleibt der Preis für Eurosuper 95 unverändert. Beim Eurodiesel fällt der Anstieg mit acht Cent deutlich aus, auch der Blaue Diesel wird um acht Cent teurer.

Die neuen Preise an den kroatischen Tankstellen: Eurosuper 95: 1,54 Euro pro Liter

pro Liter Eurodiesel: 1,62 Euro pro Liter

pro Liter Blauer Diesel: 1,04 Euro pro Liter

Wo man in Kroatien günstiger tanken kann Laut Angaben der kroatischen Regierung wären die Spritpreise ohne ihre Eingriffe noch höher. Durch staatliche Maßnahmen begrenzt sie unter anderem die Margen der Tankstellenbetreiber und senkt bestimmte Steuern, um starke Preisanstiege zu verhindern. Ohne diese Eingriffe würde der Liter Benzin laut Regierungsangaben etwa 1,66 Euro kosten, Diesel rund 1,72 Euro. Seit dem 9. September 2024 werden die Kraftstoffpreise in Kroatien alle 14 Tage angepasst. Die Regierung habe nach eigenen Angaben aufgrund des Krieges im Nahen Osten beschlossen, die Höchstpreise für Kraftstoffe zu begrenzen. Diese Preisbegrenzung gilt für Benzin, Diesel, Blauen Diesel sowie Flüssiggas in Flaschen und Kanistern. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann beim Tanken auf Landstraßen Geld sparen. Laut naftahr zahlt man an Autobahntankstellen höhere Preise. In Kroatien gibt es mehr als 700 Tankstellen. Die Mehrheit befindet sich im Besitz von INA. Außerdem sind Lukoil, Coral (Shell), Adria Oil, Petrol, Tifon und Crodux vertreten.