Mitte Juli kursierten in sozialen Netzwerken Bilder von beladenen Müllwagen, auf denen sich Liegen, Handtücher und Matten stapelten. Das Problem ist offenbar weit verbreitet: Laut einem Leserbericht des kroatischen Onlineportals Index.hr sollen in der Gemeinde Tučepi schattige Bereiche des Strandes bereits um 6.30 Uhr mit Liegestühlen belegt sein, obwohl viele davon zu dieser Zeit weder gemietet noch von Badegästen genutzt werden.

Insbesondere für Familien mit Kleinkindern sei es nervenaufreibend, keinen Platz mit ausreichend Schatten zu finden. „Obwohl wir sehr früh am Strand ankommen, sind wir regelmäßig gezwungen, uns Plätze in der prallen Sonne oder auf Flächen mit nur teilweisem und kurzzeitigem Schatten zu suchen“, erklärt der Leser gegenüber Index.hr.