Kreuzfahrtschiffe sind weg, doch die Probleme in Venedig bleiben

Eine erzwungene Pause, die aber auch eine Chance hätte darstellen können, Venedig aus der Monokultur des Tourismus zu befreien. „Von so einem Plan, der neues Leben in die Stadt injiziert, neue Bewohner anlockt, Berufsperspektiven im Kultur-, Forschungs- und handwerklichen Bereich erschließt, fehlt jedoch jegliche Spur“, sagt Giampietro Pizzo dem KURIER. Er ist Vorsitzender des Netzwerks „Microcredito“ und in der Bürgerinitiative „Venezia Cambia“ (Venedig ändert sich) aktiv: „Die Stadtverwaltung und das Kreditinstitut Cassa Depositi e Prestiti, das vornehmlich Vorhaben im öffentlichen Interesse finanzieren sollte, investieren weiter massiv in Immobilien zum Nutzen des Tourismus.“