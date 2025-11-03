Videos eines Kreuzfahrtschiffs , das in Flammen steht, kursieren derzeit im Netz. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Dienstag auf dem Nil-Flusskreuzfahrtschiff Iberotel Crown Empress zwischen Luxor und Edfu in Ägypten . Über 200 Urlauber mussten evakuiert werden, während drei Crew-Mitglieder ins Krankenhaus gebracht wurden.

Wie das Online-Portal Kreuzfahrt Aktuelles berichtet, brach das Feuer am ersten Reisetag gegen 18:15 Uhr in der Küche des Schiffs aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Flammen griffen rasch auf angrenzende Bereiche sowie Kabinen über, sodass der Brand innerhalb von Minuten außer Kontrolle geriet.

220 Passagiere mussten evakuiert werden

Nahe der Stadt Esna in Oberägypten unterstützten Rettungskräfte die Evakuierung der Crown Empress und brachten die rund 220 Passagiere unter anderem mit Booten an Land. Die Gäste, die laut Focus zunächst auf das Oberdeck gebracht wurden, kamen mit einem Schock davon. Drei Crew-Mitglieder erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Nach mehreren Stunden konnte das Feuer schließlich gelöscht werden.