Vergangenen Samstag ereignete sich auf einer Herbstveranstaltung ein tragischer Unfall: Zwei Mädchen wollten eine Fahrt mit dem Riesenrad machen, als sich eine Gondel aus noch ungeklärter Ursache plötzlich lockerte und kippte. Die rund elf Jahre alten Mädchen wurden aus dem Fahrgeschäft geschleudert.

Zwei Mädchen aus Riesenrad geschleudert Das Unglück hat sich auf dem Harvest Festival in New Roads im US-Bundesstaat Louisiana zugetragen, einem jährlich stattfindendem Familienfest. Wie der Sheriff des Bezirks Pointe Coupee Parish, Rene Thibodeaux, mitteilte, musste eines der beiden Opfer mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Baton Rouge gebracht werden. Auch das zweite Mädchen wurde verletzt und ins Spital überführt. Über den genauen Gesundheitszustand der beiden gibt es bislang keine weiteren Informationen. Nach dem Vorfall wurden alle Fahrgeschäfte des Festivals zunächst geschlossen und von der Brandschutzbehörde überprüft.

Augenzeuge berichtet über Unfall Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem US-Fernsehsender WAFB 9: "Wir standen in der Schlange, um Tickets für das Riesenrad zu kaufen, und ich hörte ein Mädchen schreien. Ich schaute hinüber, und die Gondel des Riesenrads war umgekippt. Ich weiß nicht, wie sie in diese Position geraten ist, aber sie steckte fest." Der Zeuge, Eddie Jones, betonte, dass es im Riesenrand keine Sicherheitsgurte gebe und er davon überzeugt ist, dass der Unfall "vermeidbar" gewesen sei.