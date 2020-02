Kreuzfahrt-Branche erwartet Wachstum trotz Coronavirus

„Die Reedereien handeln verantwortlich und versuchen, kein Risiko einzugehen.“ Die Reisen würden entsprechend umgeplant. Die Kreuzfahrtindustrie ist derzeit ebenso wie die Luftfahrt stark von dem Virus betroffen. Asien zählt zu den wichtigen Zielgebieten für Schiffe aus Amerika und Europa, und es gibt auch einen wachsenden lokalen Markt.

Nach dem Nachweis mehrerer hundert Infektionen auf der vor Yokohama in Quarantäne liegenden „Diamond Princess“ zögern asiatische Länder, Kreuzfahrtschiffe überhaupt noch in ihre Häfen einlaufen zu lassen. Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“ konnten erst nach einer Irrfahrt durch asiatische Gewässer in einem kambodschanischen Hafen von Bord gehen.

Die Reederei Aida stellte die Asienfahrten der „Aidavita“ und „Aidabella“ wegen der Ausbreitung und zunehmender Reiseeinschränkungen für diese Saison ein.