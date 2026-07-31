Schrecklicher Fund im Kosovo: Massengrab mit 23 Opfern entdeckt

Im Norden des Kosovo ist ein Massengrab entdeckt worden, in dem Opfer des Bürgerkriegs in der damaligen südserbischen Provinz vermutet werden. Wie der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Donnerstagabend mitteilte, könnte es sich um sterbliche Überreste von 23 Intellektuellen, Ärzten, Professoren und Menschenrechtsaktivisten handeln. Sie seien am 19. April 1999 aus der Stadt Mitrovica entführt und in der Folge getötet worden.

Die serbischen Sicherheitskräfte gingen damals mit harter Hand gegen kosovo-albanische Rebellen vor. Um einen drohenden Völkermord in der mehrheitlich von ethnischen Albanern bewohnten Provinz zu verhindern, führten die NATO-Staaten zwischen März und Juni 1999 einen Luftwaffeneinsatz gegen Serbien. Der Kosovo wurde daraufhin unter UNO-Verwaltung gestellt, flankiert von einer NATO-geführten militärischen Schutztruppe. 2008 erklärte sich der Kosovo mangels einer Verhandlungslösung einseitig für unabhängig von Serbien. Das Massengrab befindet sich laut Kurti im Dorf Kalludër in der Gemeinde Zubin Potok. Dabei handelt es sich um eine von drei nordkosovarischen Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit, die sich der Unabhängigkeit des Kosovo - ebenso wie die Behörden Serbiens - weiterhin widersetzen.