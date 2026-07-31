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Welt

Schrecklicher Fund im Kosovo: Massengrab mit 23 Opfern entdeckt

Offenbar handelt es sich bei den sterblichen Überresten um 23 namhafte Albaner, die seit April 1999 vermisst wurden.
31.07.2026, 13:36

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KOSOVO-SERBIA-RELIGION-CHRISTIANITY-ORTHODOX-ALL SOULS' DAY

Im Norden des Kosovo ist ein Massengrab entdeckt worden, in dem Opfer des Bürgerkriegs in der damaligen südserbischen Provinz vermutet werden. Wie der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Donnerstagabend mitteilte, könnte es sich um sterbliche Überreste von 23 Intellektuellen, Ärzten, Professoren und Menschenrechtsaktivisten handeln. Sie seien am 19. April 1999 aus der Stadt Mitrovica entführt und in der Folge getötet worden.

Kosovo-Premier Kurti: Serbien will den Kosovo destabilisieren

Die serbischen Sicherheitskräfte gingen damals mit harter Hand gegen kosovo-albanische Rebellen vor. Um einen drohenden Völkermord in der mehrheitlich von ethnischen Albanern bewohnten Provinz zu verhindern, führten die NATO-Staaten zwischen März und Juni 1999 einen Luftwaffeneinsatz gegen Serbien. Der Kosovo wurde daraufhin unter UNO-Verwaltung gestellt, flankiert von einer NATO-geführten militärischen Schutztruppe. 2008 erklärte sich der Kosovo mangels einer Verhandlungslösung einseitig für unabhängig von Serbien.

Das Massengrab befindet sich laut Kurti im Dorf Kalludër in der Gemeinde Zubin Potok. Dabei handelt es sich um eine von drei nordkosovarischen Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit, die sich der Unabhängigkeit des Kosovo - ebenso wie die Behörden Serbiens - weiterhin widersetzen.

Kosovo: So leben die Menschen in der geteilten Stadt Mitrovica

Kurti wirft Serbien vor, Aufklärung zu behindern

Kurti betonte, dass die kosovarischen Behörden weiterhin entschlossen seien, alle im Krieg verschwundenen Personen zu finden, alle versteckten Gräber zu lokalisieren und auch die Verantwortlichen zu verfolgen. Er sprach von 1.565 Entführten, darunter 100 Kindern. Serbien warf er vor, die Aufklärung zu behindern.

Beim Massengrab fand sich auch der Chef der kosovarischen Sonderstaatsanwaltschaft, Blerim Isufaj, ein. Er wies vor Journalisten darauf hin, dass die Identifizierung der Opfer einige Zeit dauern werde. Die sterblichen Überreste könnten nämlich nicht einfach aus den Gräbern entnommen werden, sondern es müssten zunächst die einzelnen Körperteile wieder zusammengeführt werden und der Rechtsmedizin übergeben werden, so Isufaj nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

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