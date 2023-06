Kokain im Wert von 186 Millionen Dollar abgefangen

In insgesamt neun unterschiedlichen Aktionen hat die US-Küstenwache im Atlantik und im karibischen Ozean insgesamt 6,3 Tonnen Kokain abgefangen. Wie die Behörde in einer Pressemitteilung erklärte, liegt der Straßenverkaufswert des Suchtgifts in etwa bei 186 Millionen Dollar.

Das illegal transportierte und von der Behörde abgefangene Kokain wurde vergangene Woche in Miami abgeladen. Zwölf mutmaßliche Drogenschmuggler wurden von der Küstenwache festgenommen. Ihnen allen werden mehrere Straftaten, neben dem illegalen Drogenhandel, vorgeworfen.

