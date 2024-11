Viele Diskussionen im Vorfeld

An der DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld ruft seit Oktober 2022 ein Muezzin zum Freitagsgebet. Zuvor hatte es viele Diskussionen um den per Lautsprecher übertragenen Gebetsruf gegeben, da Kritiker die DITIB als verlängerten Arm der türkischen Religionsbehörde in Ankara betrachten.