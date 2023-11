Klinik-Mitarbeiter verging sich an über 100 Leichen

"Managementfehler und "fehlende Neugier"

Managementfehler sowie ein "anhaltender Mangel an Neugier" hätten es dem Täter erlaubt, seinen Missbrauch so lange zu begehen, sagte der Vorsitzende der Untersuchung, Jonathan Michael.

Mord an zwei Frauen

Der frühere Krankenhaushandwerker saß bereits eine lebenslange Haftstrafe für die sexuell motivierten Morde an zwei jungen Frauen in den 80er-Jahren ab, als seine nekrophilen Verbrechen ans Licht kamen. Der 69-Jährige arbeitete von 2005 bis 2020 in zwei Krankenhäusern im südostenglischen Kent und missbrauchte in dieser Zeit die sterblichen Überreste von mindestens 101 Frauen und Mädchen im Alter von neun bis 100 Jahren.