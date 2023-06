Klimawandel: Tausend tote Fische an Strand angespült

Zigtausende Fische wurden am Donnerstag an einen Strand in Thailand, in der Chumphon Provinz, gespült.

Die Ursache des Massensterbens liegt laut Experten wahrscheinlich an einem aktuell vorkommenden Plankton-Boom. Schuld daran ist die menschengemachte Klimaerwärmung in Kombination mit dem El Niño Wetter-Phänomen.

