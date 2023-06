Tote Fische in Mauerbach: Reinigungsmittel als Ursache

Der Mauerbach ist in Niederösterreich vermutlich mit Reinigungsmitteln kontaminiert worden. In der Marktgemeinde Mauerbach (Bezirk St. Pölten) war die Schaumbildung bereits am Donnerstagvormittag entdeckt worden, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Die Verunreinigung habe sich dann über eine Länge von 20 Kilometern bis in den Wienfluss gezogen. Bei einer Sperre in der Wiener City wurde die Verunreinigung abgeleitet.