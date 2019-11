Klimaschutz-Demo: Jane Fonda erneut festgenommen

Sie ist 81 und sorgt sich dennoch um die Zukunft: US-Filmstar Jane Fonda ist bei einem Protest für mehr Klimaschutz in Washington erneut festgenommen worden. Fonda demonstrierte am Freitag zusammen mit mehreren Dutzend anderen Aktivisten, darunter die Schauspielerinnen Rosanna Arquette und Catherine Keener, vor dem Senatsgebäude in der US-Hauptstadt. Da dort Proteste verboten sind, wurde Fonda von Polizisten festgenommen.

Nach einem Bericht des Hollywood Reporter sollte Fonda für eine Nacht im Gefängnis bleiben. Am Samstag sollte sie dann einem Gericht in Washington vorgeführt werden. Die Schauspielerin zeigte sich von der Festnahme indessen unbeeindruckt. "Diesmal könnte ich über Nacht eingesperrt werden, aber das ist ausgezeichnet für eine Nacht, großer Deal", sagte sie zu Journalisten.