Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde in London angeklagt

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist von der Polizei in London wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 20-Jährige war am Vortag vorübergehend festgenommen worden, als sie und andere Klimaaktivisten sich während eines Protests geweigert hatten, Auflagen der Polizei zu befolgen.

In Großbritannien erlässt die Polizei in der Regel eine vorläufige Anklage, bevor eine weitere durch die Staatsanwaltschaft erfolgt. Bei geringeren Vergehen bleibt es bei der Anklage durch die Polizei.

