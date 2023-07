Greta Thunberg steht heute vor Gericht: Bis zu 6 Monate Haft drohen

Thunberg hatte als 15-J√§hrige damit begonnen, sich freitags w√§hrend der Unterrichtszeit vor das schwedische Parlament in Stockholm zu setzen und so f√ľr effektivere Klimaschutzma√ünahmen zu demonstrieren. Ihr w√∂chentlicher Streik weitete sich in wenigen Monaten zur globalen Protestbewegung "Fridays for Future" aus, auch in √Ėsterreich. Ihre Schulstreiks beendete Thunberg im Juni, da sie ihren Abschluss gemacht hatte.

Die junge Aktivistin prangert regelm√§√üig Regierungen in harschen Worten daf√ľr an, dass sie nicht genug gegen die Klimaerw√§rmung t√§ten.