Kleinflugzeug fliegt in Pekings höchsten Wolkenkratzer

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In Chinas Hauptstadt Peking ist am Freitag offenbar ein Kleinflugzeug gegen das höchste Gebäude der Stadt geprallt. Wie Aufnahmen im Internet aus verschiedenen Perspektiven zeigten, flogen Wrackteile der Maschine vom Himmel während an der Fassade des Citic Towers, auch als China Zun bekannt, ein sichtbares Loch zu erkennen war.

Wie es zu dem Vorfall am Freitagabend kam, war zunächst nicht bekannt. Unklar blieb auch, ob es mögliche Todesopfer oder Verletzte gab. In Chinas Staatsmedien waren zunächst keine Berichte zu finden. Auch eine offizielle Mitteilung der Behörden lag nicht vor. Online sperrte und löschte die Zensur Beiträge in Chinas sozialen Medien zu dem Vorfall.

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Polizei sperrt Zugänge zu Wolkenkratzer Auf einigen Fotos war an den Flugzeugwrackteilen die Registrierungsnummer B-12PP zu erkennen. Online zugängliche Flugdaten deuteten auf ein in China hergestelltes Leichtsport-Flugzeug vom Typ Sunward SA 60L Aurora hin. Die Hongkonger South China Morning Post zitierte eine Augenzeugin, die sagte, kurz vor 18.00 Uhr aus dem Gebäude evakuiert worden zu sein. Vor Ort versammelten sich zahlreiche Schaulustige um den Wolkenkratzer. In den umliegenden Straßen sperrten Dutzende teils bewaffnete Polizisten Straßen ab. Die Feuerwehr stand mit zahlreichen Löschfahrzeugen vor dem Zugang zum Tower. Journalisten wurden von Beamten aufgefordert, nicht zu fotografieren, und gebeten, das Gebiet zu verlassen.