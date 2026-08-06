Zwischen dem demokratischen Kongresskandidaten Kirill Basin (40) und mehreren Strandbesuchern am Keawakapu Beach auf Hawaii kam es Anfang August zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Videos des Zwischenfalls verbreiteten sich in Windeseile in den sozialen Medien.

Streit um zu laut Musik eskaliert Medienberichten zufolge, die sich auf Angaben der Polizei von Maui stützen, wurde Basin zunehmend aufbrausend und drohte mit einer Schlägerei, nachdem sich ein 61-Jähriger über seine laute Musik am Strand beschwert und ihn gebeten hatte, diese leiser zu stellen. In den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Basin zu den benachbarten Liegen geht und lautstark fordert: „Put your bag away!“ („Leg deine Tasche zur Seite!“). Die Ehefrau des Mannes scheucht ihn mit einer Handbewegung weg, woraufhin Basin einige Meter zu seinem Badeplatz zurückstampft und ruft: „I told him if he wants to go to the hospital, come here!“ („Ich habe ihm gesagt: Wenn du im Krankenhaus landen willst, komm her!“).

Im Hintergrund ist weiterhin seine laute Musik zu hören. Kurz darauf geben sich die beiden Männer sogar die Hand und scheinen den Streit beigelegt zu haben. Der Frieden währt jedoch nur wenige Augenblicke: Wenig später beleidigt Basin die Frau des Strandnachbarn und fordert dessen Ehemann erneut zum Kampf heraus.

US-Demokrat geht mit Liegestuhl auf Badegast los In der nächsten Szene ist zu sehen, dass sich ein weiterer Strandgast namens Kama Homan einschaltet. In einem Interview mit Hawaii News Now erklärte er, dass er dabei auf seine Kenntnisse im Mixed Martial Arts zurückgriff. „Ich dachte mir: Vielleicht sollte ich eingreifen. Doch je näher ich kam, desto aufgebrachter und gewalttätiger wurde er [Anm d, Red.: Basin]. Dann rief er den älteren Frauen Dinge zu wie: ‚Ich werde euch wehtun‘, ‚Ich kann euch verletzen‘ oder ‚Ihr wollt wohl Ärger‘“, schilderte Homan. Als Basin schließlich mit einem Liegestuhl auf ihn losgehen will, streckt Homan ihn mit einem gezielten Schlag nieder. Basin bleibt mehrere Sekunden regungslos liegen und scheint bewusstlos zu sein, ehe er leicht benommen wieder zu sich kommt. Nachdem Homan ihn fragt: „Hast du nun genug? Bist du fertig?“, versuchte Basin erneut, auf ihn einzuschlagen. Seine Kräfte scheinen jedoch bereits zu schwinden.

Nach Angaben der Polizei von Maui soll Basin während des Vorfalls ein Messer gezogen und mehrere Personen bedroht haben. Homan schilderte die Situation so: „Nach der Auseinandersetzung zog er schließlich ein Messer gegen mich. Das war natürlich der Moment, in dem mir klar wurde, dass er außer Gefecht gesetzt werden musste.“ Basins Anwalt Brandon Segal weist diese Darstellung jedoch zurück. Wie Hawaii News Now berichtet, erklärte er: „In keinem der Videos, die sich weit verbreitet haben, gibt es Beweise dafür, dass er jemals ein Messer besessen hat.“