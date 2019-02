"Kinderschutz-Konferenz": Der Glaubwürdigkeitstest für den Vatikan

Die Unterschiede in der Weltkirche sind enorm. In Ländern wie Österreich, Deutschland, Irland und den USA kamen Missbrauchsskandale schon vor Jahren ans Licht. In vielen südlichen Erdteilen wird Missbrauch bis heute nicht als Problem anerkannt. Geistliche von dort erklären, sie hätten kein Problem des Kindesmissbrauchs in ihrer Kirche.

"Das heißt, dass man nicht darüber redet. Denn es existiert in der gesamten Menschheit", betont der deutsche Pater Zollner. Papst Franziskus forderte alle Beteiligten auf, sich vor dem Gipfel mit Opfern zu treffen.

Kardinal Christoph Schönborn, der sich mit der ehemaligen Ordensfrau Doris Wagner, die Opfer von Vergewaltigung und Missbrauch durch einen Priester wurde, zu einem TV-Gespräch traf, fordert mehr Kontrolle über die Macht der Bischöfe und Pfarrer. Er dämpfte aber allzu große Erwartungen an die Konferenz: "Es geht vor allem darum, dass alle einen gemeinsamen Bewusstseinszustand erreichen", so Schönborn.