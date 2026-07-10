In der Gemeinde Zero Branco in der Provinz Treviso (Region Venetien) im Nordosten Italiens kam es am Abend des 8. Juli zu einem tragischen Unfall. Ein eineinhalbjähriger Bub kam ums Leben, nachdem ihn seine Großmutter (62) beim Rückwärtsfahren mit dem Auto unabsichtlich überrollt hatte.

Vor den Augen der Eltern: Bub wird von Auto überrollt Italienischen Medienberichten zufolge ereignete sich das Unglück kurz vor 20:30 Uhr. Nach einer ersten Rekonstruktion der örtlichen Polizei wollte die 62-Jährige ihr Auto wie gewohnt rückwärts in der Einfahrt des Wohnhauses einparken. Zum gleichen Zeitpunkt entglitt der Bub plötzlich seiner Mutter und gelangte hinter das Fahrzeug. Auch dem Vater gelang es nicht mehr, rechtzeitig einzugreifen. Die Großmutter übersah ihren kleinen Enkel, sodass er unter das Hinterrad des Wagens geriet.

Der Aufprall war so heftig, dass der Bub schwere Kopfverletzungen erlitt. Die Tragödie spielte sich unmittelbar vor den Augen der Eltern ab. Zudem befand sich die achtjährige Enkelin der 62-Jährigen während des Unglücks im Auto.

Kind stirbt an seinen Verletzungen Ein Gastronom, dessen Lokal sich nahe der Unfallstelle befindet, schilderte gegenüber der Tageszeitung Il Resto del Carlino: „Wir hörten durchdringende Schreie und dann die Sirenen, den Krankenwagen, den Notarztwagen und schließlich die Carabinieri. In einem Augenblick schien die Welt zusammenzubrechen.“ Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert und kämpften über eine Stunde lang um das Leben des Kindes. Der Bub wurde anschließend in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.