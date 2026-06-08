Ein Mädchen aus Connecticut ist bei einem tragischen Unfall in ihrem Garten verstorben. Die Fünfjährige ist so schwer gestürzt, dass sie eine tödliche Kopfverletzung erlitten hat.

Mädchen erlitt Kopfverletzung

Wie 6 News WOWT und Connecticut News 12 berichten, ereignete sich der Unfall am 31. Mai gegen 13:45 Uhr. Die Polizei wurde zu einem Haus in Harwinton gerufen, wo die Familie des gestürzten Mädchens lebt, die als Olivia Videtto identifiziert wurde. Die Fünfjährige ist laut dem Notruf beim Spielen vom Klettergerüst heruntergefallen und hat dabei eine Kopfverletzung erlitten. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert, doch kurz darauf verstarb sie an ihren Verletzungen. Weitere Informationen zum Unfall sind bis dato nicht bekannt.

Der Fall wird weiterhin von der Polizei untersucht.