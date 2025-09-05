Kind (1) schluckt auf Spielplatz gefundene Drogen - Intensivstation

Ein Kleinkind hat auf einem Spielplatz im niedersächsischen Wolfenbüttel zurückgelassene Drogen geschluckt und sich dabei schwer verletzt. Ein Urintest sei positiv auf Kokain, Amphetamine und MDMA (Ecstasy) ausgefallen, teilten Staatsanwaltschaft, Polizei und die Stadt mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Das Kind befinde sich auf der Kinderintensivstation.

Kind schluckte Drogen: Vergiftung festgestellt Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagnachmittag. Das eineinhalb Jahre alte Kind war mit seiner Mutter und einem weiteren Kleinkind auf dem Spielplatz. Nachdem der Vater später hinzugekommen war, bemerkte er, dass das Kind sich auffällig verhielt und später deutliche Anzeichen von Apathie, Appetitlosigkeit sowie eine starke Fixierung auf ein Spielzeug zeigte. Während der anschließenden Autofahrt erbrach das Kind. Im Erbrochenen sei ein „plastikartiges“ Material gewesen. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Bluttest den Verdacht einer Drogenvergiftung bestätigte. Welche Menge das Kind schluckte, sei noch unklar. Eine weitere Blutuntersuchung zur Bestätigung und Quantifizierung der Substanzen stehe noch aus.