Kind (5) tot aufgefunden: Bruder (11) wegen Mordes angeklagt

Ein elfjähriger Bub ist in den USA Berichten zufolge wegen der Ermordung seines fünfjährigen Bruders angeklagt worden. Der Fünfjährige war Mitte vergangener Woche tot in einem Haus in Centennial, einem Vorort von Denver im Bundesstaat Colorado, aufgefunden worden, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten.

Die Todesursache war nach Angaben des Sheriffbüros im Landkreis Arapahoe von vergangener Woche zunächst unklar.