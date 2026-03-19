Am 17. März kam es in Novi, im US-Bundesstaat Michigan, zu einem tragischen Vorfall. Die Polizei wurde zu einer Wohnwagensiedlung gerufen, nachdem ein Neugeborenes leblos und verletzt aufgefunden worden war. Das erst fünf Tage alte Mädchen war offenbar von dem Familienhund attackiert und getötet worden.

Baby von Familienhund attackiert Wie CBS News berichtet, wurden die Rettungskräfte gegen 8:30 Uhr alarmiert. "Ein Familienmitglied meldete, das Baby mit Bisswunden gefunden zu haben", erklärte Polizeikommandant Bob Manar von der Polizei Novi. Die Verletzungen deuteten klar auf einen Tierangriff hin, so Manar. Die Großmutter des Babys sagte gegenüber FOX 2, dass laut dem Kindsvater der Hund – es soll sich um einen mittelgroßen Mischling handeln – das Babybett umgestoßen habe, in dem das schlafende Neugeborene gelegen hatte. Das Kind sei getötet worden, bevor jemand eingreifen konnte.