War erst 5 Tage alt: Baby von Familienhund getötet
Am 17. März kam es in Novi, im US-Bundesstaat Michigan, zu einem tragischen Vorfall. Die Polizei wurde zu einer Wohnwagensiedlung gerufen, nachdem ein Neugeborenes leblos und verletzt aufgefunden worden war. Das erst fünf Tage alte Mädchen war offenbar von dem Familienhund attackiert und getötet worden.
Baby von Familienhund attackiert
Wie CBS News berichtet, wurden die Rettungskräfte gegen 8:30 Uhr alarmiert. "Ein Familienmitglied meldete, das Baby mit Bisswunden gefunden zu haben", erklärte Polizeikommandant Bob Manar von der Polizei Novi. Die Verletzungen deuteten klar auf einen Tierangriff hin, so Manar.
Die Großmutter des Babys sagte gegenüber FOX 2, dass laut dem Kindsvater der Hund – es soll sich um einen mittelgroßen Mischling handeln – das Babybett umgestoßen habe, in dem das schlafende Neugeborene gelegen hatte. Das Kind sei getötet worden, bevor jemand eingreifen konnte.
Neugeborenes hat nicht überlebt
Dem Bericht zufolge hatte sich der Hund bislang unauffällig verhalten und war mit anderen Kindern der Familie aufgewachsen. "Wir wissen also nicht genau, was passiert ist, außer dass der Hund direkt vor allen Anwesenden plötzlich ausrastete", so die Großmutter. Der Säugling wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und konnte nur mehr für tot erklärt werden.
Der Hund wurde vom Tierheim Oakland County in Gewahrsam genommen. Ob das Tier eingeschläfert wird, ist noch unklar und hängt von den laufenden Ermittlungen ab.
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