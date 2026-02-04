Nach tödlicher Attacke auf Hunde in Wien: Frauerl lebt in Angst

Den Weg, der von der Quellenstraße in den nahe gelegenen Park führt, kann Ortrun G. heute nicht mehr gehen. Seit 10. November meidet die 56-Jährige die Route, an der sie damals mit ihren zwei Hunden, dem weißen Malteser-Mischling Snoopy und Bella, einem Chihuaha-Spitz, unterwegs war.

Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen: „Ich sah damals eine Frau mit zwei großen Hunden, einer war an der Leine, der andere nicht. Eine Sekunde später war der nicht angeleinte Labrador da und riss Snoopy wie ein Wild“, sagt Ortrun G.

Anschließend habe er sich auch Bella geschnappt, diese habe sie aber noch aus dem Maul des Hundes retten können. Beide Hundebesitzerinnen griffen ein und wurden verletzt. Ortrun G. wurde ins Krankenhaus gebracht, Snoopy kam auf die Intensivstation auf der Vetmed-Klinik. Acht Tage später war der Malteser-Mischling tot. Bella hatte drei Bisse, überlebte aber. „Wir vermissen ihn“ „Snoopy war ein so gutherziger, fröhlicher, kleiner Kerl. Wir vermissen ihn ganz furchtbar und es frisst uns auf, daran zu denken, was er erleiden musste“, klagt die 56-Jährige. Sie selbst erlitt mehrere Bissverletzungen und hätte durch die Attacke fast einen Finger verloren. „Ich muss mich seitdem einer Traumatherapie mit medikamentöser Behandlung unterziehen. Zwei Monate lang habe ich jede Nacht von der Beißattacke geträumt“, erzählt sie.

Entschuldigt habe sich die andere Hundebesitzerin, Frau P., bei Ortrun G. nie. Vielmehr erstattete die Hundebesitzerin Anzeige gegen die Steirerin, wegen Körperverletzung. Nachdem sie davon erfahren hatte, erstattete Frau G. ebenso Strafanzeige. Sie sagte aus, dass der Hund von Frau P. nicht angeleint war. Ein Zeuge meldete sich später bei Frau G. und bestätigte diese Aussage. "Das ist schon auffällig" Zwei Monate nach ihrer Einvernahme ergänzte Frau P. bei der Polizei, dass ihr Labrador am 10. November sehr wohl angeleint gewesen sei und sie zudem einen Alkoholgeruch bei Ortrun G. wahrgenommen habe. Die 56-Jährige bestreitet dies. „Es ist hierbei auffallend, dass sich Frau P. zufällig zwei Monate später an das erinnert“, sagt Petra Laback, Rechtsanwältin von G.

Verfahren eingestellt Die Staatsanwaltschaft entschied schließlich, das Verfahren einzustellen, da „ein Verschulden mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nicht nachgewiesen werden kann“. Auf Nachfrage bei der Behörde hieß es, es könnte nicht festgestellt werden, welcher Hund welche Person gebissen habe. „Wir werden den Antrag auf Begründung und weiters den Antrag auf Fortführung des Verfahrens stellen sowie die zivilrechtliche Klage erheben“, reagierte Anwältin Laback.

