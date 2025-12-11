Hunde-Attacke in Linz: Mann musste genäht werden, Tier ist noch bei den Haltern

Aus dem Augenwinkel sieht Markus Z. noch, wie der große Hund den Kopf dreht und nach ihm schnappt. "Mir war sofort klar, dass das nicht nur ein Kratzer ist, sondern dass da was Gröberes passiert ist." Vergangenen Freitag will der 42-Jährige eine Kreuzung in Linz überqueren, als er ein Paar mit einem großen Vierbeiner seitlich kreuzt. Das Tier ist an einer sehr langen Leine und trägt keinen Beißkorb.

Wie aus dem Nichts dreht sich Hund nach Markus Z. um und verbeißt sich in dessen Oberschenkel: "Ich hab versucht, den Kopf des Tieres loszuwerden, die Frau hat an der Leine gezogen. Erst als der Hundehalter auch noch dazukam, ist es uns gelungen, das Tier von mir loszubekommen." Das Paar reagiert überrascht auf den Biss, aber schon kurz darauf stellt sich heraus, dass sie das Tier erst seit zwei Tagen haben. Ihre Aussage: "So hätten wir unseren Hund gar nicht eingeschätzt." Im Spital versorgt und genäht Rettung und Polizei sind schnell vor Ort, Markus Z. muss im Spital versorgt und genäht werden. "Es tut sehr weh, ich weiß nicht, wann ich wieder arbeiten gehen kann", sagt der Linzer.

"Ich bin danach von der Polizei befragt worden. Im Zuge dessen habe ich mich erkundigt, ob denn der Hund schon abgenommen worden sei. Die Erklärung, warum das nicht passiert ist, hat mich fassungslos zurückgelassen." Ihm sei gesagt worden, dass nur ein Amtstierarzt Hunde abnehmen dürfe. Gefahr für Kinder? Der habe aber am einem Freitag nur bis 12 Uhr Dienst. Da sich der Vorfall kurz nach 12 Uhr ereignet hat, werde dieser erst am Dienstag bei den Haltern vorbeischauen. Ob der Hund dem Paar weggenommen werde, könne man aber sowieso nicht sagen. Und ja, es sei erstmal besser, wenn die Kinder von Herrn Z. vorerst nicht rausgehen würden.