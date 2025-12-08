Hundeattacke in Leonding: 26-Jährige verletzt, Besitzer ging davon

Eine 26-Jährige ist am Sonntagabend auf einer Hundewiese in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem fremden Hund angegriffen und gebissen worden.

Die junge Oberösterreicherin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im Unfallkrankenhaus Linz versorgt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.