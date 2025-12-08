Hundeattacke in Leonding: 26-Jährige verletzt, Besitzer ging davon
Junge Oberösterreicherin erlitt Verletzungen und musste in Spital gebracht werden. Nun ermittelt die Polizei.
Eine 26-Jährige ist am Sonntagabend auf einer Hundewiese in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem fremden Hund angegriffen und gebissen worden.
Die junge Oberösterreicherin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im Unfallkrankenhaus Linz versorgt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.
Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als dieser von einem anderen Tier angegriffen wurde. Sie wollte dazwischengehen, um ihn zu schützen, wurde dabei jedoch vom anderen Hund zu Boden gerissen und viermal in die Schulter gebissen. Der unbekannte Besitzer verließ mit seinem Tier die Hundewiese, hieß es.
