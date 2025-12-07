Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Linz Opfer einer Verkettung unglücklicher Umstände geworden. Sie wurde zwischen zwei parkenden Autos eingeklemmt und dabei tödlich verletzt. Der Pkw einer 70-jährigen Lenkerin war zuvor links von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein abgestelltes Auto touchiert. Der Pkw der Frau kippte, rutschte gegen ein weiteres parkendes Auto, das daraufhin ein drittes Fahrzeug dahinter in Bewegung setzte.

Die 75-Jährige hatte sich zum Unfallzeitpunkt in der Lücke zwischen diesem und einem vierten parkenden Auto befunden. Die Fußgängerin wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch am Samstagabend im Krankenhaus starb, berichtete die Polizei.