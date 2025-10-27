Junger Lenker kam in OÖ auf Gegenseite: Frontal-Crash mit vier Verletzten

Ein Frontalzusammenstoß auf der Nettingdorferstraße, L1375, bei Neuhofen an der Krems im Bezirk Linz-Land hat am Sonntagvormittag vier teils Schwerverletzte gefordert. Zwei Autos waren kollidiert, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.

Ein betagtes Ehepaar und zwei 18-Jährige wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der junge Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land gab laut Polizei an, in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren zu haben. Eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Auto der Pensionisten im Alter von 81 und 75 Jahren war die Folge. Deren Wagen wurde in die Leitplanke gepresst und blieb dort stecken.

Pensionistenpaar eingeklemmt

Beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde per Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Seine Ehefrau wurde ebenfalls schwer verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz transportiert. Die beiden 18-Jährigen, einer von ihnen aus dem Bezirk Kirchdorf, kamen mit leichten Blessuren davon. Sie wurden in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.