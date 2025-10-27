Jäger schoss in OÖ auf Hasen und traf einen Jagdkameraden

Ein 62-jähriger Jäger hat am Sonntag bei einer Treibjagd in Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) auf einen Hasen gezielt, aber einen anderen Weidmann (67) getroffen. Dieser wurde von zwei Schrotkugeln verletzt. Der 67-Jährige wurde vom Notarzt ins Spital gebracht, so die Polizei.

Die Jagdgesellschaft hatte ein kleines abschüssiges Waldstück umstellt und ließ die Tiere auf ein angrenzendes Feld treiben. Der 62-Jährige stand in einer Senke und schoss auf einen vorbeilaufenden Hasen. Der Schuss dürfte von einem Stein abgefälscht worden sein, sodass der 67-Jährige, der in einer Entfernung von etwa 120 Metern auf einer Geländekuppe saß, getroffen wurde.