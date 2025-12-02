Tödlicher Arbeitsunfall: 61-Jähriger von Gabelstapler erdrückt
Zusammenfassung
- Ein 61-jähriger Arbeiter wurde bei Reparaturarbeiten in einer Werkstatthalle im Bezirk Linz-Land von der Gabel eines Gabelstaplers tödlich verletzt.
- Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch Feuerwehr und Notarzt verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
- Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet.
Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstag in einer Firma im Bezirk Linz-Land. Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde von der herabfallenden Gabel eines Gabelstaplers tödlich verletzt.
Der Unfall geschah während der Mann Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug durchführte.
Nach Angaben der Polizei Oberösterreich befand sich der 61-Jährige in der Werkstatthalle des Unternehmens, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Während der Reparaturarbeiten löste sich aus bislang ungeklärter Ursache die schwere Gabel des Staplers und erdrückte den Arbeiter.
Die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Unglück führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Rettungsversuche blieben erfolglos
Die Feuerwehr Enns rückte umgehend zum Unfallort aus und barg den Verunglückten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und das Team des Rettungshubschraubers "Christophorus 10" erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Die zuständigen Behörden haben Untersuchungen eingeleitet, um die genaue Unfallursache zu klären.
