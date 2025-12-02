Tödlicher Arbeitsunfall: 61-Jähriger von Gabelstapler erdrückt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstag in einer Firma im Bezirk Linz-Land. Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde von der herabfallenden Gabel eines Gabelstaplers tödlich verletzt. Der Unfall geschah während der Mann Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug durchführte.

Nach Angaben der Polizei Oberösterreich befand sich der 61-Jährige in der Werkstatthalle des Unternehmens, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Während der Reparaturarbeiten löste sich aus bislang ungeklärter Ursache die schwere Gabel des Staplers und erdrückte den Arbeiter. Die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Unglück führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.