200 Fälle im Vorjahr: Hundebisse und ihre Folgen

Österreichweit sind unter den Bissopfern jedes Jahr rund 800 Kinder, bei denen am häufigsten der Kopf betroffen ist, jedes 10. Kind wird infolge eines Hundebisses stationär aufgenommen.

Und die Dunkelziffer?

Derzeit sind in der Heimtierdatenbank rund 731.000 Hunde gemeldet. Allerdings gibt es eine gewisse Dunkelziffer an nicht registrierten Hunden in Österreich – Schätzungen zufolge ist diese Dunkelziffer sechsstellig.